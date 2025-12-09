Миллиардер из ХМАО начал слияние компаний в своей бизнес-империи

Бизнесмен из ХМАО решил объединить две своих компании Фото: Илья Московец © URA.RU

Миллиардер из Югры Анатолий Марченко начал реорганизацию двух своих компаний. Речь идет о «ЕНДС „ГЛОНАСС-ЮГРА“ и НПО „ГЛОНАСС-ТЕХНОЛОГИИ“. Они занимаются установкой навигационных и диспетчерских систем. О слиянии свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось агентство URA.RU.

«Принято решение провести реорганизацию ООО „ЕНДС „ГЛОНАСС-ЮГРА“. Присоединить его к ООО „Научно-производственное объединение „ГЛОНАСС-ТЕХНОЛОГИИ““, — говорится в официальном решении единственного учредителя компании.

Эксперт из бизнес-сферы пояснил, что реорганизация компании может быть связана с экономией. «Такое решение может быть связано с оптимизацией структуры бизнеса и снижением управленческих издержек за счет объединения двух компаний в одну», — сообщил источник URA.RU. Агентство направило запрос в компанию миллиардера. На момент публикации новости ответ не поступил.

Анатолий Марченко входит в число самых богатых жителей ХМАО. Его бизнес связан в первую очередь со строительством дорог, мостов и инфраструктурных объектов. Основные активы предпринимателя сосредоточены в компаниях «Талспецстрой», «СНГ» и несколько компаний по установке навигационных систем на транспорте. Совокупная стоимость этого бизнеса оценивается примерно в 9,5 млрд рублей.