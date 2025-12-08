В Тюмени нашли место для огромного концертного зала и новой набережной

Участок, на котором запланирована стройка, находится между Турой и лесопарком Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени недалеко от озера Круглое могут построить концертный зал мирового уровня, научный центр и набережную с плавучими садами. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. При этом парк имени Гагарина останется нетронутым.

«Территория площадью около 320 квадратных обладает серьезным потенциалом для комплексной застройки и благоустройства. Есть предложения разместить здесь целый ансамбль функциональных зон, способных привлечь внимание широкого круга горожан: современный концертный зал мирового уровня, научно-образовательный центр с интерактивными экспозициями, специализированные спортивные школы по водным видам спорта, волейболу и баскетболу», — рассказал глава города.

Участок, на котором запланирована стройка, находится между Турой и лесопарком. Разработка концепции продолжается. Афанасьев отметил, что цель властей — сохранить парк и создать интересное место отдыха горожан.

