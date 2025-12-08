Логотип РИА URA.RU
Политика

Глава МИД Польши созвал экстренное совещание

08 декабря 2025 в 19:12
На заседании будут обсуждать «европейскую безопасность»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава польского МИД Радослав Сикорский инициировал экстренное заседание Совета государств Балтийского моря на уровне министров иностранных дел. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Сегодня я созвал экстренную встречу министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря», — написал он в социальной сети X. По словам Сикорского, повестка заседания «очевидна» и будет посвящена вопросам «европейской безопасности», а также ситуации вокруг конфликта на Украине.

Ранее Сикорский подчеркивал, что Балтийское море фактически стало внутренним морем Североатлантического альянса после присоединения Швеции и Финляндии. Заявление прозвучало в ходе конференции «Безопасность Балтийского моря — общая ответственность демократических государств». Полная интеграция балтийского региона в структуры НАТО позволяет альянсу усилить военное присутствие в стратегически важном регионе.

