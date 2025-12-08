Глава МИД Польши созвал экстренное совещание
На заседании будут обсуждать «европейскую безопасность»
Глава польского МИД Радослав Сикорский инициировал экстренное заседание Совета государств Балтийского моря на уровне министров иностранных дел. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Сегодня я созвал экстренную встречу министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря», — написал он в социальной сети X. По словам Сикорского, повестка заседания «очевидна» и будет посвящена вопросам «европейской безопасности», а также ситуации вокруг конфликта на Украине.
Ранее Сикорский подчеркивал, что Балтийское море фактически стало внутренним морем Североатлантического альянса после присоединения Швеции и Финляндии. Заявление прозвучало в ходе конференции «Безопасность Балтийского моря — общая ответственность демократических государств». Полная интеграция балтийского региона в структуры НАТО позволяет альянсу усилить военное присутствие в стратегически важном регионе.
