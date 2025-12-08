Мишустин рассказал о стремительном росте ВВП, несмотря на санкции
По словам Мишустина, экономика России развивается быстрее, чем в ряде европейских стран
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В России за три года рост ВВП приблизился к 10%, несмотря на антироссийские санкции Европы и Запада. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Рост ВВП РФ за три года приблизился к 10%, несмотря на санкционное давление», — сказал Мишустин на Совете, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля. Он отметил, что в России динамика роста экономики лучше, чем в некоторых европейских государствах.
Ранее об устойчивости российской экономики на фоне санкций заявлял президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Он отмечал, что государственные финансы остаются стабильными, инфляция по итогам декабря опустится ниже 6%, а рост ВВП в 2025 году составит от 0,5% до 1%, что подтверждает влияние антикризисных мер властей на динамику показателей.
- читатель08 декабря 2025 19:56а чё так скормно? Все же видят, что отрицательный рост до 50 % поднялся