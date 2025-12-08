Мишустин рассказал о стремительном росте ВВП, несмотря на санкции

По словам Мишустина, экономика России развивается быстрее, чем в ряде европейских стран Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России за три года рост ВВП приблизился к 10%, несмотря на антироссийские санкции Европы и Запада. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Рост ВВП РФ за три года приблизился к 10%, несмотря на санкционное давление», — сказал Мишустин на Совете, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля. Он отметил, что в России динамика роста экономики лучше, чем в некоторых европейских государствах.