Сезон НЕохоты: в Курганской области зафиксировали новый случай незаконного убийства косули

Курганца поймали на незаконной охоте на косуль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лебяжьевском округе Курганской области полицейские задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной добыче четырех особей сибирской косули. Незаконная охота, по данным правоохранителей, произошла в лесном массиве недалеко от населенного пункта. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления УМВД России.

«В Лебяжьевском округе сотрудниками полиции задержан подозреваемый в незаконной охоте. Поступило сообщение от егерей, которые в ходе рейда увидели в лесном массиве свет от фар автомобиля, а также следы незаконной охоты на диких животных. Егери запомнили часть госномера скрывшегося автомобиля и передали эти данные правоохранителям», — указано в посте.

Сотрудники полиции установили владельца машины по ориентировке и оперативно выяснили его местонахождение. Мужчину задержали в одном из населенных пунктов неподалеку от лесного массива, где, по версии следствия, он вел незаконную охоту. У подозреваемого изъяли транспортное средство, оружие и боеприпасы, а также туши четырех сибирских косуль.

Продолжение после рекламы

На сайте уточняется, что материальный ущерб, причиненный Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, предварительно оценен в 480 тысяч рублей. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По части 2 статьи 258 УК РФ ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.