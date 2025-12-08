Путин поручил начать структурную перестройку экономики России
Путин поручил приступить к реализации нового плана незамедлительно
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике. Такое заявление он сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам Путина, российское правительство подготовило план изменений в экономике, согласно которому будут созданы современные и хорошо оплачиваемые рабочие места в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью. Представленный план рассчитан до 2030 года. «Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых», — сказал глава государства на Совете, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля.
Ранее Путин уже увязывал структурные изменения в экономике с развитием фондового рынка и новой моделью корпоративного управления. С января 2025 года в стране действует программа создания акционерной стоимости, нацеленная на рост капитализации рынка до 66% ВВП к 2030 году, а правительство и Банк России согласуют с крупными эмитентами KPI для менеджмента, ориентированные на увеличение стоимости компаний и защиту инвесторов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Владимир08 декабря 2025 19:51Где-то, кто-то, когда-то это уже говорил...