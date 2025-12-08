Путин поручил начать структурную перестройку экономики России

Путин поручил приступить к реализации нового плана незамедлительно Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике. Такое заявление он сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам Путина, российское правительство подготовило план изменений в экономике, согласно которому будут созданы современные и хорошо оплачиваемые рабочие места в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью. Представленный план рассчитан до 2030 года. «Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых», — сказал глава государства на Совете, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля.