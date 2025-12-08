Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Тюмени на крыльце магазина обнаружили труп

08 декабря 2025 в 19:56
Инцидент произошел в магазине на Республики, 239/1

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на улице Республики у магазина сети супермаркетов «Магнит» обнаружили труп. По данным очевидцев, тело лежало на крыльце торговой точки. Информацию URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

«Вызов поступил 8 декабря в 14:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 14:30. Медики констатировали смерть пациента», — прокомментировали в департаменте.

В социальных сетях тюменцы рассказали, что инцидент произошел у магазина на Республики, 239/1. Обстоятельства трагедии неизвестны.

