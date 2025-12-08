В пермском торговом центре оркестр сыграет Вивальди ночью при свечах
В торговом центре прозвучат классические и новогодние композиции
Фото: Илья Московец © URA.RU
В пермском ТРЦ «Планета» 12 декабря состоится ночной симфонический концерт «Инсомния». Оркестр «Орфей» будет играть произведения Вивальди. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТРЦ.
«В эту ночь торговый центр превратится в концертную площадку. Под светящимся куполом, в мерцании сотен свечей, зазвучат произведения композитора Вивальди и новогодние мелодии», — сообщили организаторы мероприятия. Уточняется, что попасть на концерт можно будет только по билетам.
Оркестр «Орфей» был создан в 2011 году. Музыканты часто принимают участие в фестивалях. Оркестр выступал вместе с Глебом Самойловым и группой «Ария», когда они приезжали в Пермь.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!