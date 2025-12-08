В пермском торговом центре оркестр сыграет Вивальди ночью при свечах

В торговом центре прозвучат классические и новогодние композиции Фото: Илья Московец © URA.RU

В пермском ТРЦ «Планета» 12 декабря состоится ночной симфонический концерт «Инсомния». Оркестр «Орфей» будет играть произведения Вивальди. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«В эту ночь торговый центр превратится в концертную площадку. Под светящимся куполом, в мерцании сотен свечей, зазвучат произведения композитора Вивальди и новогодние мелодии», — сообщили организаторы мероприятия. Уточняется, что попасть на концерт можно будет только по билетам.