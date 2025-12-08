Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Культура

В пермском торговом центре оркестр сыграет Вивальди ночью при свечах

08 декабря 2025 в 19:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В торговом центре прозвучат классические и новогодние композиции

В торговом центре прозвучат классические и новогодние композиции

Фото: Илья Московец © URA.RU

В пермском ТРЦ «Планета» 12 декабря состоится ночной симфонический концерт «Инсомния». Оркестр «Орфей» будет играть произведения Вивальди. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«В эту ночь торговый центр превратится в концертную площадку. Под светящимся куполом, в мерцании сотен свечей, зазвучат произведения композитора Вивальди и новогодние мелодии», — сообщили организаторы мероприятия. Уточняется, что попасть на концерт можно будет только по билетам.

Оркестр «Орфей» был создан в 2011 году. Музыканты часто принимают участие в фестивалях. Оркестр выступал вместе с Глебом Самойловым и группой «Ария», когда они приезжали в Пермь.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал