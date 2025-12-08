Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Путин надеется, что повышение НДС до 22% будет временным

08 декабря 2025 в 19:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин надеется, что повышение НДС будет только временным

Путин надеется, что повышение НДС будет только временным

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% в 2026-м будет временным. Такое заявление он сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Когда коллеги — кстати, Центральный банк поддержал и Минфин активно — решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти вот на это повышение (НДС — прим. URA.RU). Временное, я надеюсь, но повышение», — сказал президент на заседании Совета, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля.

Ранее Путин подписал пакет законов, меняющих налоговую систему с 2026 года, в том числе повышающих ставку НДС до 22% при сохранении льготных 10% для социально значимых товаров. Документы также предусматривают индексацию акцизов, единый НДФЛ для иноагентов, рост налоговой нагрузки на букмекерские компании и ряд льгот для семей с детьми, участников СВО и малого бизнеса.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал