Путин надеется, что повышение НДС до 22% будет временным

Путин надеется, что повышение НДС будет только временным
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% в 2026-м будет временным. Такое заявление он сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Когда коллеги — кстати, Центральный банк поддержал и Минфин активно — решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти вот на это повышение (НДС — прим. URA.RU). Временное, я надеюсь, но повышение», — сказал президент на заседании Совета, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля.
Ранее Путин подписал пакет законов, меняющих налоговую систему с 2026 года, в том числе повышающих ставку НДС до 22% при сохранении льготных 10% для социально значимых товаров. Документы также предусматривают индексацию акцизов, единый НДФЛ для иноагентов, рост налоговой нагрузки на букмекерские компании и ряд льгот для семей с детьми, участников СВО и малого бизнеса.
