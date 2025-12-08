Путин надеется, что повышение НДС до 22% будет временным

Путин надеется, что повышение НДС будет только временным Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% в 2026-м будет временным. Такое заявление он сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Когда коллеги — кстати, Центральный банк поддержал и Минфин активно — решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти вот на это повышение (НДС — прим. URA.RU). Временное, я надеюсь, но повышение», — сказал президент на заседании Совета, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля.