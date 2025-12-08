Стармер заявил о «критическом этапе» на пути к миру на Украине

Встреча Зеленского с лидерами стран ЕС проходит в Лондоне Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Проблемы Киева касаются сейчас только Украины, так как переговоры президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами являются «критическим этапом на пути к миру». Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Киром Стармером.

«Вопросы Украины касаются только Украины, поскольку сегодняшние переговоры являются „критическим этапом на пути к миру“, — цитирует SkyNews Стармера. В ответ на это Зеленский добавил, что сегодня очень важно единство между Европой, США и Украиной. Он отметил, что сегодня им предстоит принять „важные решения“.