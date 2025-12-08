Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Стармер заявил о «критическом этапе» на пути к миру на Украине

08 декабря 2025 в 20:11
Проблемы Киева касаются сейчас только Украины, так как переговоры президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами являются «критическим этапом на пути к миру». Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Киром Стармером.

«Вопросы Украины касаются только Украины, поскольку сегодняшние переговоры являются „критическим этапом на пути к миру“, — цитирует SkyNews Стармера. В ответ на это Зеленский добавил, что сегодня очень важно единство между Европой, США и Украиной. Он отметил, что сегодня им предстоит принять „важные решения“.

Зеленский прибыл в Лондон, чтобы переговорить с европейскими правителями. Среди них президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Встреча, как пишут иноСМИ, проходит на Даунинг-стрит. 

