Ямальский и челябинский губернаторы приехали в Кремль
Губернатор Ямала приехал в Кремль на заседание с Путиным
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов работает на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин. Вместе с главой Ямала, который возглавляет молодежную комиссию Госсовета, заседание посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер — глава комиссии Госсовета по экономике и финансам.
Из-за участия в заседании Дмитрий Артюхов перенес ежегодную прямую линию. Изначально не анонсировали на 8 декабря, но перенесли на день раньше.
Ранее источники агентства сообщали, что губернатор Ямала перенес выход в прямой эфир из-за мероприятия с главой государства. О ключевых моментах прямой линии с Дмитрием Артюховым 2025 года URA.RU рассказывало в отдельном материале.
Губернатор Ямала Артюхов на заседании совета по нацпроектам в Кремле
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.