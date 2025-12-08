Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Ямальский и челябинский губернаторы приехали в Кремль

Губернаторы Артюхов и Текслер приехали в Кремль на совет по нацпроектам
08 декабря 2025 в 20:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Губернатор Ямала приехал в Кремль на заседание с Путиным

Губернатор Ямала приехал в Кремль на заседание с Путиным

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов работает на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин. Вместе с главой Ямала, который возглавляет молодежную комиссию Госсовета, заседание посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер — глава комиссии Госсовета по экономике и финансам.

Из-за участия в заседании Дмитрий Артюхов перенес ежегодную прямую линию. Изначально не анонсировали на 8 декабря, но перенесли на день раньше.

Ранее источники агентства сообщали, что губернатор Ямала перенес выход в прямой эфир из-за  мероприятия с главой государства. О ключевых моментах прямой линии с Дмитрием Артюховым 2025 года URA.RU рассказывало в отдельном материале.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Губернатор Ямала Артюхов на заседании совета по нацпроектам в Кремле

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал