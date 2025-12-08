В пермских медицинских колледжах появится новая специальность

Абитуриенты смогут поступить на новую специальность в 2026 году Фото: Алиса Курганская © URA.RU

В 2026 году выпускники школ Пермского края смогут поступить на новое направление в медицинские колледжи. Речь идет о специальности «Стоматилогическое дело», которое появится в трех учреждениях среднего специального образования. Об этом сказано на сайте правительства Пермского края.

«В 2026 году в медицинских колледжах Перми, Лысьвы и Березников запланировано открытие лаборатории по специальности „Стоматологическое дело“. Благодаря этому будут готовить зубных фельдшеров или ассистентов», — сообщили в министерстве образования Пермского края. Уточняется, что выпускники направления смогут заниматься профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний полости рта и помогать стоматологам.

В пресс-службе краевого правительства уточнили, что сейчас в филиале Уральского медицинского колледжа в Лысьве обучается 430 человек. Пока там только три специальности: «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 8 декабря пообщался со студентами и преподавателями. Для главы региона провели экскурсию по лабораториям, которые сделали по нацпроекту «Образование». В них установлены тренажеры, на которых студенты отрабатывают навыки оказания первой помощи и ухода за пациентами. Многие выпускники колледжа уже работают в больницах и поликлиниках Пермского края. Губернатор пожелал студентам успехов в учебе.

Продолжение после рекламы