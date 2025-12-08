Логотип РИА URA.RU
Общество

Выплаты и пенсии

В России работодатели будут платить миллион рублей за рождение ребенка

08 декабря 2025 в 20:15
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Выплата от работодателя сотруднику при рождении ребенка, которая не облагается налогами и взносами, с 1 января 2026 года вырастет с 50 тысяч до одного миллиона рублей. Об этом сообщил глава России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей», — сказал Владимир Путин. Его выступление транслирует пресс-служба Кремля в telegram-канале. Глава государства уточнил, что ранее эта выплата составляла 50 тысяч рублей.

Комментарии (4)
  • Ха!!!
    08 декабря 2025 20:51
    Видимо, это очередная поддержка семей с двойным гражданством???
  • Олег
    08 декабря 2025 20:40
    Сколько уже предлагали запретить аборты. Где реформа?
  • читатель
    08 декабря 2025 20:39
    какие работодатели конкретно?
  • Олег
    08 декабря 2025 20:32
    Ответственность может быть только у тех, кто финансово обязан. Нужно для всех мужчин, даже бездетных, установить обязательный ежемесячный демографический сбор в Единый алиментный фонд.
