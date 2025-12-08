В России работодатели будут платить миллион рублей за рождение ребенка
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Выплата от работодателя сотруднику при рождении ребенка, которая не облагается налогами и взносами, с 1 января 2026 года вырастет с 50 тысяч до одного миллиона рублей. Об этом сообщил глава России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей», — сказал Владимир Путин. Его выступление транслирует пресс-служба Кремля в telegram-канале. Глава государства уточнил, что ранее эта выплата составляла 50 тысяч рублей.
- Ха!!!08 декабря 2025 20:51Видимо, это очередная поддержка семей с двойным гражданством???
- Олег08 декабря 2025 20:40Сколько уже предлагали запретить аборты. Где реформа?
- читатель08 декабря 2025 20:39какие работодатели конкретно?
- Олег08 декабря 2025 20:32Ответственность может быть только у тех, кто финансово обязан. Нужно для всех мужчин, даже бездетных, установить обязательный ежемесячный демографический сбор в Единый алиментный фонд.