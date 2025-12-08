В России работодатели будут платить миллион рублей за рождение ребенка

Выплаты при рождении ребенка вырастут с 50 тысяч до миллиона рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU

Выплата от работодателя сотруднику при рождении ребенка, которая не облагается налогами и взносами, с 1 января 2026 года вырастет с 50 тысяч до одного миллиона рублей. Об этом сообщил глава России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.