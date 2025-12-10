В Урае сегодня проводят в последний путь лучшего Деда Мороза России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сегодня в Урае (ХМАО) состоится прощание с талантливым актером, режиссером, признанным лучшим Дедом Морозом России Александром Скавышем. URA.RU рассказывает о жизни человека, которого провожают в последний путь.

Лучший Дед Мороз

«Вместе с Сашей ушла целая эпоха настоящего театра, великий урайский АРТИСТ. Каждая роль — запоминающийся шедевр, лучший Дед Мороз, яркий, веселый клоун Шурик, талантливый режиссер, харизматичный ведущий на радио Шура Поцелуев, знаковая личность для города, добрый друг»», — пишут его поклонники, скорбя об утрате.





В жизни актера из Урая Александра Скавыш было множество ролей, но одной из главных стала роль Деда Мороза. На протяжении трех десятилетий он каждый год мастерски перевоплощался в сказочного персонажа и дарил веру в чудо и детям, и взрослым. Он был многократным победителем Всероссийского съезда Дедов Морозов и признан лучшим из них в 2014 и 2019 годах, а в 2020 году его новогодняя программа и костюм стали лучшими на международном конкурсе в Болгарии. Год назад актер стал чемпионом мира по чтению вслух на русском языке.

Продолжение после рекламы

Артист, друг, учитель

Александр Скавыш родился в Урае 5 сентября 1970 года. В свой последний день рождения в этом году он написал: «Мне сегодня 55...Я не знаю много это или мало ..Я не знаю как я их прожил правильно или нет... Я их прожил... А уж как...Пусть судят люди и история...».

Его творческий путь начался, когда он был еще учеником — в Народном театре при школе №1. Тогда он сыграл в спектакле «Незнакомка» на сцене ДК «Нефтяник». Говорят, что после премьеры Александру намекнули, что театр ему не светит, но это стало мотивацией для того, чтобы доказать обратное.

Он закончил Тюменское театральное училище, получив диплом актера театра драмы и кино. Работал в профессиональном театре, сыграл свыше 200 ролей, а среди множества своих наград особенно ценил Благодарственное письмо от Александра Калягина. В 1996 году был номинирован на госпремию за исполнения роли Васьки Пепла в спектакле «Ночлежка» по пьесе Горького «На дне», много раз получал признание в конкурсах разного уровня за лучшую мужскую роль.

В 2005 году Александр вернулся в Урай. Он работал в киноконцертном цирковом комплексе «Юность Шаима», режиссировал в театре «Антре», много работал с молодежью, был актером театров «Синяя птица» и «Свободный театр».

«Невосполнимая утрата, незаменимый человек, артист, товарищ, партнёр, друг, учитель. Часть жизни не только театра, каждого артиста, каждого спектакля», — так пишут о нем коллеги по цеху из «Свободного театра».

Хранитель новогодних чудес

Одна из самых трогательных работ Александра — моноспектакль «Исповедь деда Мороза», который увидел свет в 2014 году на Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек. «Моя „Исповедь“ — это автобиография, мне хотелось рассказать зрителям, что происходит с Дедом Морозом, когда заканчивается праздник. Ведь он — это я. А я, профессиональный актёр и клоун после шумных вечеринок предпочитаю оставаться наедине с собой и книгами, вдали от мирской суеты. Меня мучают вопросы: кто я, зачем я, почему каждый год надеваю костюм Деда Мороза и веселю народ, вместо того, чтобы быть рядом с семьей…»», — рассказал он тогда в интервью АиФ.