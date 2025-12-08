Логотип РИА URA.RU
Студентов челябинского вуза отправили на дистант из-за кори

Роспотребнадзор закрыл здание института искусств в Челябинске из-за случая кори
08 декабря 2025 в 20:41
Болезнь выявили у одного из посетителей здания института искусств в Челябинске

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После этого на дистанционное обучение отправили всех преподавателей и студентов, которые занимаются в здании на улице Плеханова, 41.

«Дистанционное обучение продлится минимум до 23 декабря. На данный момент известно, что риск заражения есть у тех, кто учится и работает в здании на улице Плеханова. В связи с предписанием Роспотребнадзора полностью ушел на дистант факультет музыкального искусства», — сообщает «Первый областной».

Предыдущий случай кори был выявлен в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) весной прошлого года. Тогда всех непривитых и не болевших ранее этой инфекцией решено было отстранить от посещения учебного корпуса на три недели. Также контролировалась температура у всех приходящих в вуз. Еще один случай был зафиксирован в элитном ЖК на Лесопарковой улице — как удалось выяснить, один из жильцов заразился на отдыхе в Таиланде.

