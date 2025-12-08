Новак рассказал, сколько денег в бюджет РФ принесет снижение теневой экономики

По словам Новака, при снижении доли теневой экономики, бюджеты РФ всех уровней будет поступать до 1 триллиона рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сокращение масштабов теневого сектора экономики позволит ежегодно обеспечивать дополнительные поступления в бюджеты всех уровней в объеме до 1 триллиона рублей, начиная с 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, реализация запланированного комплекса мер должна привести к уменьшению доли теневой экономики в структуре валового внутреннего продукта на 1,5% в течение трех лет. «При этом сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней составит до 0,5% ВВП с учетом чистого экспорта в год по сравнению с прошлым годом, или порядка до 1 триллиона рублей ежегодно», — сказал Новак на Совете, эфир которого ведет пресс-служба Кремля.