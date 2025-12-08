В ДТП в Республике Марий Эл пострадало 10 человек
08 декабря 2025 в 20:41
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Республике Марий Эл произошло крупное ДТП с участием 10 человек. Авария случилась на 20-м километре автодороги «Йошкар-Ола — Уржум» в районе села Ежово. Столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. Об этом рассказал источник РЕН ТВ.
