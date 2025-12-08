Как пишут в соцсетях, с Павелецкой Кулеба якобы не женат, а брак называют «гражданским» Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу сняли на видео с пьяной женой на концерте певца Монатика (Дмитрий Монатик). Запись опубликовали в соцсетях.

«Экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу сняли с пьяненькой женой на концерте Монатика», — пишет telegram-канал Shot. По его данным, украинцы возмущены таким поведением Кулебы с возлюбленной в разгар военных действий. По некоторым данным, брак Светланой Павелецкой, которая якобы пританцовывает на кадрах, и Кулебы официально не зарегистрирован.

Ранее в Украине критику вызывало поведение других представителей высшего руководства, в том числе семьи президента. Первую леди Елену Зеленскую обвиняли в роскошных поездках и возможной причастности к коррупционному скандалу вокруг «Энергоатома», ее имя фигурирует на аудиозаписях бизнесмена Тимура Миндича.