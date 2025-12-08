Губернатор Текслер принял участие в совещании по нацпроектам под руководством Путина

Алексей Текслер участвовал в совещании как глава комиссии Госсовета Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле. Мероприятие прошло под руководством президента России Владимира Путина.

«Сегодня в Александровском зале Кремля глава государства подвел итоги ежегодной работы по достижению национальных целей и обозначил ключевые ориентиры на предстоящий период. Участие в совещании принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер как руководитель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению „Экономика и финансы“, — пояснили в пресс-службе правительства области.

В рамках совещания Президент отметил, что 19 национальных проектов находятся в активной фазе реализации, настроена нормативная база и цифровой мониторинг, по большинству показателей достигнуты плановые значения. Вместе с тем ряд направлений потребует дополнительного внимания и ускорения.

Продолжение после рекламы