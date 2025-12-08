Губернатор Текслер принял участие в совещании по нацпроектам под руководством Путина
Алексей Текслер участвовал в совещании как глава комиссии Госсовета
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле. Мероприятие прошло под руководством президента России Владимира Путина.
«Сегодня в Александровском зале Кремля глава государства подвел итоги ежегодной работы по достижению национальных целей и обозначил ключевые ориентиры на предстоящий период. Участие в совещании принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер как руководитель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению „Экономика и финансы“, — пояснили в пресс-службе правительства области.
В рамках совещания Президент отметил, что 19 национальных проектов находятся в активной фазе реализации, настроена нормативная база и цифровой мониторинг, по большинству показателей достигнуты плановые значения. Вместе с тем ряд направлений потребует дополнительного внимания и ускорения.
Комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы» под руководством Алексея Текслера принимала активное участие в обсуждении национальных приоритетов на текущую шестилетку. Ряд предложений Комиссии легли в основу контуров реализации нацпроектов. В их числе предложения по повышению производительности труда с акцентом на промышленную роботизацию; снижению разрыва в бюджетной обеспеченности регионов, усиление региональной компоненты экономического развития. Владимир Путин обозначил системные задачи, которые правительству рф и регионам предстоит реализовать в ближайшей перспективе.
