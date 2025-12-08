Три новых кампуса УрФУ открыты для студентов

Открыты корпуса радиофака, ИнЭУ и СУНЦа Фото: telegram-канал Дениса Паслера

В Екатеринбурге завершено строительство и оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию трех новых учебных корпусов в составе кампуса Уральского федерального университета. Вторая очередь проекта включает корпуса для Института радиоэлектроники, Института экономики и управления, а также Специализированного учебно-научного центра. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем официальном телеграм-канале.

«Уверен, что наш новый кампус УрФУ — действительно мирового уровня. Огромный масштаб, десятки образовательных, научных, творческих и спортивных площадок. Фактически — „город студентов“, в котором будет комфортно жить и учиться тысячам ребят. Все три новых корпуса второй очереди кампуса — Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Институт экономики и управления, Специализированный учебно‑научный центр — получили разрешения на ввод в эксплуатацию», — написал Денис Паслер.