Shot: британский самолет-разведчик кружит над Черным морем для ВСУ

По данным канала, борт, который был замечен, не запрашивал разрешения (архивное фото) Фото: Министерство обороны Украины

Над Черным морем кружит британский самолет-разведчик. Он якобы проводит разведку территории для ВСУ, сообщили в соцсетях.

«Борт Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании проводит разведку для ВСУ в районе международных вод, где диспетчерское обслуживание ведут специалисты из России», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что борт не запрашивал разрешения для захода в эти воды. По данным канала, одному из пассажирских самолетов из-за разведывательного борта пришлось набрать высоту 300 метров.