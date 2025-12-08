Shot: британский самолет-разведчик кружит над Черным морем для ВСУ
По данным канала, борт, который был замечен, не запрашивал разрешения (архивное фото)
Фото: Министерство обороны Украины
Над Черным морем кружит британский самолет-разведчик. Он якобы проводит разведку территории для ВСУ, сообщили в соцсетях.
«Борт Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании проводит разведку для ВСУ в районе международных вод, где диспетчерское обслуживание ведут специалисты из России», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что борт не запрашивал разрешения для захода в эти воды. По данным канала, одному из пассажирских самолетов из-за разведывательного борта пришлось набрать высоту 300 метров.
Ранее Великобритания уже усиливала военную активность вблизи российских сил: патрульный корабль перехватывал российский корвет и танкер после их сопровождения в Ла-Манше, а эсминец HMS Duncan совместно с вертолетом Wildcat сопровождал противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Кроме того, Лондон направил в Исландию три самолета P-8A Poseidon и участвовал в 12-часовом совместном полете авиации стран НАТО у границ РФ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.