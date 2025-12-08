Путин рассказал о планах РФ в ОДКБ

Слова Путина прозвучали на встрече с членами Совета ОДКБ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия предпримет все необходимые шаги для укрепления ОДКБ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин

«Мы, безусловно, будем делать все, что касается укрепления организации», — сказал Путин на встрече с членами Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ — главами парламентов государств ОДКБ. По словам президента, позиция России исходит из договорных обязательств и общей ответственности стран блока за стабильность в регионе.

ОДКБ объединяет шесть государств: Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Парламентская Ассамблея организации координирует взаимодействие законодательных органов этих стран, в том числе по вопросам обороны и безопасности. В рамках таких встреч участники согласуют подходы к ратификации договоров, унификации законов и работе по линии международных организаций.

