Путин рассказал о планах РФ в ОДКБ
Слова Путина прозвучали на встрече с членами Совета ОДКБ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия предпримет все необходимые шаги для укрепления ОДКБ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
«Мы, безусловно, будем делать все, что касается укрепления организации», — сказал Путин на встрече с членами Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ — главами парламентов государств ОДКБ. По словам президента, позиция России исходит из договорных обязательств и общей ответственности стран блока за стабильность в регионе.
ОДКБ объединяет шесть государств: Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Парламентская Ассамблея организации координирует взаимодействие законодательных органов этих стран, в том числе по вопросам обороны и безопасности. В рамках таких встреч участники согласуют подходы к ратификации договоров, унификации законов и работе по линии международных организаций.
Ранее Владимир Путин уже заявлял о планах запустить масштабную программу оснащения коллективных сил ОДКБ современными российскими вооружениями, испытанными в реальных конфликтах, а также о развитии авиации и системы ПВО блока. Тогда же он подчеркивал необходимость кооперации оборонно-промышленных комплексов стран-участниц и совершенствования подготовки военных и спецслужб.
