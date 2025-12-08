У россиян скоро появится новая автодорога до Грузии
Трассу введут в эксплуатацию в 2028 году
Фото: Илья Московец © URA.RU
Новая автодорога Квешети — Коби, которая пройдет параллельно Военно-Грузинской дороге и свяжет Грузию с Россией, будет полностью введена в эксплуатацию в 2028 году. Об этом сообщила заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Мзия Гиоргобиани, выступая на заседании парламента. По ее словам, именно к этому сроку планируется завершить все строительные и пусконаладочные работы на объекте.
«Полное завершение проекта запланировано к 2028 году. В течение 2028 года дорога будет введена в эксплуатацию», — сказала Гиоргобиани. Замминистра уточнила, что график реализации проекта скорректирован с учетом объема работ на тоннелях и искусственных сооружениях, а также технологических требований к их завершению.
По данным министерства, трасса Квешети — Коби реализуется по двум лотам. Первый лот включает девятикилометровый тоннель. Проходку тоннеля завершили в 2024 году, сейчас на объекте идут отделочные и инженерные работы. Второй лот — это подъездная дорога к тоннелю протяженностью 12,7 километра. На этом участке строят четыре новых тоннеля и пять мостов, еще один существующий мост проходит реконструкцию.
Гиоргобиани напомнила, что новая магистраль призвана стать альтернативой действующей Военно-Грузинской дороге. По ее информации, проект должен обеспечить более стабильное автомобильное сообщение на участке, который используется для грузовых и пассажирских перевозок между Грузией и Россией. Ведомство рассчитывает, что после ввода дороги транспортный поток будет перераспределен, а время в пути сократится.
Ранее сроки открытия трассы, ведущей к границе с Россией, называл министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе. Выступая в парламенте, он заявлял, что движение по дороге Квешети — Коби планируют начать в 2027 году. Теперь, согласно заявлению замминистра, ввод объекта сдвинут на 2028 год. О причинах изменения сроков в министерстве подробно не сообщили.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.