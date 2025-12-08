У россиян скоро появится новая автодорога до Грузии

Трассу введут в эксплуатацию в 2028 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Новая автодорога Квешети — Коби, которая пройдет параллельно Военно-Грузинской дороге и свяжет Грузию с Россией, будет полностью введена в эксплуатацию в 2028 году. Об этом сообщила заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Мзия Гиоргобиани, выступая на заседании парламента. По ее словам, именно к этому сроку планируется завершить все строительные и пусконаладочные работы на объекте.

«Полное завершение проекта запланировано к 2028 году. В течение 2028 года дорога будет введена в эксплуатацию», — сказала Гиоргобиани. Замминистра уточнила, что график реализации проекта скорректирован с учетом объема работ на тоннелях и искусственных сооружениях, а также технологических требований к их завершению.

По данным министерства, трасса Квешети — Коби реализуется по двум лотам. Первый лот включает девятикилометровый тоннель. Проходку тоннеля завершили в 2024 году, сейчас на объекте идут отделочные и инженерные работы. Второй лот — это подъездная дорога к тоннелю протяженностью 12,7 километра. На этом участке строят четыре новых тоннеля и пять мостов, еще один существующий мост проходит реконструкцию.

Гиоргобиани напомнила, что новая магистраль призвана стать альтернативой действующей Военно-Грузинской дороге. По ее информации, проект должен обеспечить более стабильное автомобильное сообщение на участке, который используется для грузовых и пассажирских перевозок между Грузией и Россией. Ведомство рассчитывает, что после ввода дороги транспортный поток будет перераспределен, а время в пути сократится.