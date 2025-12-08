В РСПП раскрыли главный вызов для российской экономики

По словам Шохина, главный вызов для российской экономики на следующий год - неопределенность Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Главный вызов российской экономики в 2026 году заключается в неопределенности, которая во многом связана с внешними факторами. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Основной вызов, конечно, в неопределенности. Она во многом связана с внешними обстоятельствами. Ну, к примеру, какие санкции будут, что еще кроме „Газпромнефти“ ЛУКОЙЛа вспомнится в Госдепе и Минфине США. А во-вторых, какая жесткость вторичных санкций будет против наших торговых партнеров», — сказал Александр Шохин. Среди партнеров он перечислил Китай, Индию, страны Юго- и Восточной Азии.

На замену непредсказуемости должна прийти определенность, и тогда экономика РФ получит больше инвестиций от бизнеса, сказал глава РСПП. Он подчеркнул, что ключевая тема предсказуемости экономической политики — это защищенность и право собственности. По его словам, бизнес готов и может играть более активную роль в экономике, но должен быть уверен в завтрашнем дне, для чего, как считает Шохин, должны быть «предсказуемые правила игры».

Продолжение после рекламы