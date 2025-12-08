В России обозначили условия для структурной перестройки экономики, о которой заявил Путин

Шохин выразил надежду, что перераспределение ресурсов в экономике России будет управляемым Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Программа структурной перестройки экономики России, к реализации которой 8 декабря поручил приступить президент РФ Владимир Путин, появилась на прошлой неделе. При этом изменение экономики уже идет из-за ее охлаждения и перераспределения ресурсов и роли различных ее отраслей. Об этом сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«(В 2025 году, — прим. URA.RU) удалось принять несколько документов, как например, программа структурной перестройки экономики — как документ она появилась на прошлой неделе. Но это не значит, что уже сама структурная перестройка идет по этому плану, но наличие плана, во-первых, уже хорошо, а во-вторых, безусловно, структурная перестройка идет еще по причине того, что охлаждение экономики неминуемо переструктурирует экономику», — сказал Александр Шохин. Так он ответил на вопрос о том, удалось ли за прошедший год выполнить поручение президента о начале структурных изменений в экономике, которой тот делал еще в начале 2025-го.

По словам главы РСПП, сторонники либеральных теорий считают, что охлаждение экономики, высокая ставка — это хороший повод для того, чтобы неэффективные предприятия переставали работать, а эффективные занимали их ниши. Однако такой модели нет даже в самых либеральных экономиках. «Но тем не менее, безусловно, какое-то перераспределение ресурсов и роли тех или иных отраслей уже происходит под влиянием макроэкономических, санкционных, геополитических факторов, но, естественно, нам хотелось бы, чтобы этот процесс был управляемым, а не только внешними обстоятельствами определялся», — отметил Шохин.

