Песков ответил на вопрос о переговорах США и Украины
08 декабря 2025 в 23:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
У Москвы на данный момент нет сведений о том, к каким итогам привели переговоры между США и Украиной, состоявшиеся во Флориде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
