Путин оставил европейцам лазейку для платежей за газ РФ

Путин разрешил Европе оплачивать газ не только в Газпромбанке
08 декабря 2025 в 23:45
Путин подписал указ, регламентирующий способы оплаты газа иностранцами

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин разрешил иностранцам оплачивать поставки газа не только через Газпромбанк, но и через другие банки РФ. Об этом говорится в указе президента России.

«Покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка. Срок продлен до 1 апреля 2026 года», — написано в документе.

Путин уже продлевал разрешение иностранцам оплачивать газ в рублях не только через Газпромбанк до 31 декабря 2025 года. Затем документ был пролонгирован, передает RT.

Ранее Путин связывал отказ европейских стран от российского газа с энергетическими проблемами и возвратом к ранее закрытым видам генерации, указывая, что из-за этого страдают и развивающиеся государства. На этом фоне ЕС принял очередной пакет санкций, включающий запрет на импорт российского газа, тогда как в Москве отмечают, что такие меры не достигают заявленных целей и создают риски для мировой экономики.

