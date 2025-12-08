Путин оставил европейцам лазейку для платежей за газ РФ

Путин подписал указ, регламентирующий способы оплаты газа иностранцами Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин разрешил иностранцам оплачивать поставки газа не только через Газпромбанк, но и через другие банки РФ. Об этом говорится в указе президента России.

«Покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка. Срок продлен до 1 апреля 2026 года», — написано в документе.

Путин уже продлевал разрешение иностранцам оплачивать газ в рублях не только через Газпромбанк до 31 декабря 2025 года. Затем документ был пролонгирован, передает RT.

