Известный писатель Иванов приедет на родину своего нового романа

Известный пермский писатель Алексей Иванов приедет в Невьянск (Свердловская область) для презентации своего нового романа «Невьянская башня». Сюжет повествует о династии Демидовых и самой наклонной башне. Об этом рассказали в Невьянском музее.

«Друзья, у нас сногсшибательные новости. К нам едет Алексей Иванов. В музее, что у подножия Невьянской Башни, он проведет презентацию последнего романа. Новая книга известного российского писателя как раз о ней, о Башне и династии заводчиков Демидовых. Встречаемся 24 декабря в 18:00», — сказано в афише.