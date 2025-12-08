Известный писатель Иванов приедет на родину своего нового романа
Книга вышла в продажу в конце ноября 2025 года
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Известный пермский писатель Алексей Иванов приедет в Невьянск (Свердловская область) для презентации своего нового романа «Невьянская башня». Сюжет повествует о династии Демидовых и самой наклонной башне. Об этом рассказали в Невьянском музее.
«Друзья, у нас сногсшибательные новости. К нам едет Алексей Иванов. В музее, что у подножия Невьянской Башни, он проведет презентацию последнего романа. Новая книга известного российского писателя как раз о ней, о Башне и династии заводчиков Демидовых. Встречаемся 24 декабря в 18:00», — сказано в афише.
Прошлый роман Иванова «Вегетация» стал одним из самых продаваемых бестселлеров. Книга вышла 28 ноября 2024 года и сразу вошла в топ продаж. Сейчас по ней снимают сериал.
