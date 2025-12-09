В Кургане продают популярную кальянную в центре города

На улице Советской в Кургане выставили на продажу кальянную, которая пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.

Ранее в Кургане выставляли на продажу объекты общепита. Вместе с гостевым комплексом был оценен в 55 млн рублей популярный у горожан кафе-бар Vostochny в Восточном микрорайоне, на продажу также предлагались закрывшееся кафе «Капкан» на трассе «Иртыш», кафе Terrazza и действующее придорожное кафе на 261-м километре трассы Р-254.