Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

В Кургане продают популярную кальянную в центре города

09 декабря 2025 в 06:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Заведение находится в историческом центре Кургана

Заведение находится в историческом центре Кургана

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На улице Советской в Кургане выставили на продажу кальянную, которая пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.

«Продается бар на улице Советской. Тип — кальянная, тридцать посадочных мест. Цена — 1 000 000 рублей», — сообщается на сайте Avito.

Ранее в Кургане выставляли на продажу объекты общепита. Вместе с гостевым комплексом был оценен в 55 млн рублей популярный у горожан кафе-бар Vostochny в Восточном микрорайоне, на продажу также предлагались закрывшееся кафе «Капкан» на трассе «Иртыш», кафе Terrazza и действующее придорожное кафе на 261-м километре трассы Р-254.

Материал из сюжета:

Курганский маркет: уникальные объекты на продажу

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал