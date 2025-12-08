Киркоров предрек будущее Долиной из-за скандала с квартирой

Филипп Киркоров не присоединился к травле Долиной Фото: Виктор Васильев

Поп-король Филипп Киркоров, наконец, прокомментировал скандал с Ларисой Долиной. В разговоре с прессой на концерте «Наш Новый Год» в Кремле он поддержал проштрафившуюся певицу и призвал всех к христианскому всепрощению. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы оступаемся, делаем какие-то вещи, которые не от нас зависят. Но надо достойно из этого выходить. Я уверен, что Лариса Александровна справится с этой тяжелой ситуацией. Я был в таких ситуациях не раз, но каждый раз, как птица Феникс, возвращался и шел дальше», — выразил слова поддержки Киркоров.

Король эстрады пожелал Долиной «только добра и счастья» и выразил уверенность, что «все у нее будет хорошо». Киркоров также призвал всех к христианскому неосуждению. «Мы все люди, все христиане. У каждого бывают в жизни проблемы. Кто не ошибается, тот не идет вперед», — подытожил король эстрады.

Напомним, скандал разгорелся из-за того, что в 2024 году Долина стала жертвой крупного мошенничества. Преступники, выдавая себя за сотрудников ФСБ, убедили ее перевести более 200 миллионов рублей на подконтрольные им счета, а также продать пятикомнатную квартиру в престижном московском районе Хамовники.

Квартиру за 112 миллионов рублей купила Полина Лурье, действовавшая добросовестно. Осознав обман, Долина подала иск о признании сделки недействительной, ссылаясь на то, что находилась под давлением и не отдавала отчет своим действиям.

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, вернув ей квартиру. Однако суд постановил, что Долина не должна возвращать Лурье 112 миллионов, поскольку деньги получили не она, а мошенники. Таким образом, покупательница осталась и без жилья, и без средств. Позднее преступников задержали и осудили, но вернуть деньги обязали Лурье.