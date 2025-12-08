Нидерланды выделили Украине 700 миллионов евро
09 декабря 2025 в 00:19
Срочная новость
Фото: Официальный сайт президента Украины
Правительство Нидерландов приняло решение предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 700 миллионов евро. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (1)
- Евгений09 декабря 2025 00:23Такое ощущение, что ресурсы поставляет Россия, а плату за них перечисляют Украине.
Следующий материал