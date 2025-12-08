Логотип РИА URA.RU
Нидерланды выделили Украине 700 миллионов евро

09 декабря 2025 в 00:19
Фото: Официальный сайт президента Украины

Правительство Нидерландов приняло решение предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 700 миллионов евро. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

  • Евгений
    09 декабря 2025 00:23
    Такое ощущение, что ресурсы поставляет Россия, а плату за них перечисляют Украине.
