Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Путин подписал указ о продлении ограничений на сделки с долями иностранцев

09 декабря 2025 в 00:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ограничение на совершение сделок с долями участия иностранных лиц из недружественных государств в стратегически значимых российских компаниях продлевается до конца 2027 года. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал