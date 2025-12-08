Путин подписал указ о продлении ограничений на сделки с долями иностранцев
09 декабря 2025 в 00:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ограничение на совершение сделок с долями участия иностранных лиц из недружественных государств в стратегически значимых российских компаниях продлевается до конца 2027 года. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.
