Путин продлил запрет для иностранцев на сделки с российскими активами

09 декабря 2025 в 00:49
Указ будет действовать до конца 2027 года

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2027 года запрет для «недружественных» нерезидентов на совершение сделок с долями в ряде российских компаний, включая организации финансового сектора и ТЭК. Соответствующий указ опубликован  на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 „О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“... изменение, заменив в пункте 1 слова „до 31 декабря 2025 г.“ словами „до 31 декабря 2027 г.“', — говорится в документе. Тем самым продлевается срок действия ранее введенных ограничений еще на два года.

Речь идет о запрете на совершение без специального разрешения сделок, которые влекут за собой отчуждение долей, акций или прав участия в уставном капитале российских компаний со стороны нерезидентов из перечня недружественных стран. Исключения возможны только по решению профильной правительственной комиссии, которая рассматривает обращения инвесторов и компаний в индивидуальном порядке.

