В Челябинске продлили ограничение движения возле аэропорта
Движение транспорта ограничили из-за ремонта сетей в Челябинске
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В поселке Аэропорт в Челябинске продлили ограничение движения из-за ремонта теплотрассы. Участок дороги планировалось открыть 9 декабря, но сейчас срок сдвинули на 16 декабря. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте горадминистрации.
«Прекратить движение транспорта по улице Уйской на участке от улицы Увельской 2-й до улицы Щучанской 2-й на период выполнения работ открытым способом на проезжей части с 23 часов 09. 12. 2025 до 23 часов 16. 12. 2025», — сообщается в документе. Распоряжение утвердил замглавы города Дмитрий Агеев.
Ранее в Челябинске вводились временные ограничения из-за ремонтных работ. С 3 по 7 декабря ночью менялась схема движения трамваев на участке от разворотного кольца до улицы Торговой, закрывался проезд к Автовокзалу. Тогда маршруты №3, 5, 7 и 16 следовали по измененным трассам, при этом дневное движение сохранялось без изменений.
