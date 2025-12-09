В Челябинске продлили ограничение движения возле аэропорта

Движение транспорта ограничили из-за ремонта сетей в Челябинске Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В поселке Аэропорт в Челябинске продлили ограничение движения из-за ремонта теплотрассы. Участок дороги планировалось открыть 9 декабря, но сейчас срок сдвинули на 16 декабря. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте горадминистрации.

«Прекратить движение транспорта по улице Уйской на участке от улицы Увельской 2-й до улицы Щучанской 2-й на период выполнения работ открытым способом на проезжей части с 23 часов 09. 12. 2025 до 23 часов 16. 12. 2025», — сообщается в документе. Распоряжение утвердил замглавы города Дмитрий Агеев.