Трамп объяснил, чего добиваются США в украинском конфликте

Трамп: мы не хотим, чтобы люди погибали в конфликте на Украине
09 декабря 2025 в 01:42
Трамп сделал свое заявление во время круглого стола по помощи фермерам

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Вашингтон добивается прекращения гибели людей в конфликте на Украине. Об заявил президент США Дональд Трамп.

«Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось», — заявил Трамп.  Он выступал на круглом столе по финансовой помощи фермерам США.

Ранее Трамп уже называл конфликт на Украине «кровавой бойней» и выражал разочарование его затяжным характером, отмечая, что рассчитывал на быстрое урегулирование благодаря, как он считал, хорошим отношениям с президентом России. Он заявлял о вере в скорое прекращение боевых действий и сообщал о шагах США по усилению давления на Москву, включая попытки ограничить закупки российской нефти Индией, но при этом не раскрывал конкретных планов по достижению мира.

