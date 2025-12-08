Трамп объяснил, чего добиваются США в украинском конфликте

«Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось», — заявил Трамп. Он выступал на круглом столе по финансовой помощи фермерам США.

Ранее Трамп уже называл конфликт на Украине «кровавой бойней» и выражал разочарование его затяжным характером, отмечая, что рассчитывал на быстрое урегулирование благодаря, как он считал, хорошим отношениям с президентом России. Он заявлял о вере в скорое прекращение боевых действий и сообщал о шагах США по усилению давления на Москву, включая попытки ограничить закупки российской нефти Индией, но при этом не раскрывал конкретных планов по достижению мира.