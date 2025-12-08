Логотип РИА URA.RU
Трамп объяснил, как США зарабатывают на поставках оружия для Киева

Трамп: США продают оружие НАТО по полной цене, затем оно идет на Украину
09 декабря 2025 в 01:45
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Америка продает оружие блоку НАТО за полную стоимость. Затем оно через Североатлантический альянс попадает на Украину. Об этом заявил глава США Дональд Трамп в Белом доме.

«Мы продаем НАТО вооружение по полной цене. После этого, вероятно, альянс передает его Украине», — пояснил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США продолжают продавать «огромные партии» оружия НАТО для его дальнейшей передачи Украине. Он добавил, что Америка хорошо зарабатывает на сделках, передает RT.

