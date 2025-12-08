Трамп предрек Европе большие проблемы
Трамп считает, что Европа идет в плохом направлении
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа идет в плохом направлении, поэтому у европейцев могут быть большие проблемы. Об этом заявил президент США в Белом доме.
«Европа движется в плохом направлении», — сказал Трамп. Он добавил, что европейцам надо быть острожными.
Ранее Трамп высказывался критически о ситуации в Европе, связывая проблемы региона с миграционной политикой европейских стран. В интервью британскому телеканалу GB News он заявлял, что масштабная иммиграция «кардинально изменила облик» Европы и что континент «уже не то место», подчеркивая, что подобные изменения затронули большинство регионов.
