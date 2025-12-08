Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

Трамп предрек Европе большие проблемы

Трамп: Европа движется в плохом направлении, грядут большие проблемы
09 декабря 2025 в 01:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп считает, что Европа идет в плохом направлении

Трамп считает, что Европа идет в плохом направлении

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа идет в плохом направлении, поэтому у европейцев могут быть большие проблемы. Об этом заявил президент США в Белом доме.

«Европа движется в плохом направлении», — сказал Трамп. Он добавил, что европейцам надо быть острожными.

Ранее Трамп высказывался критически о ситуации в Европе, связывая проблемы региона с миграционной политикой европейских стран. В интервью британскому телеканалу GB News он заявлял, что масштабная иммиграция «кардинально изменила облик» Европы и что континент «уже не то место», подчеркивая, что подобные изменения затронули большинство регионов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал