Пик магнитной бури ожидается под утро 9 декабря Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пермь вечером 8 декабря пришла одна из самых мощных магнитных бурь за последние месяцы. Она продлится всего день, однако носит характер «сильная». Таким прогнозом поделились эксперты с платформы Time-in.ru.

Согласно прогнозу, буря пришла в регион вечером 8 декабря. Пик геомагнитных возмущений будет ночью и утром 9 декабря. После этого сила бури пойдет на спад.

Во время магнитных бурь у восприимчивых к погодным изменениям людей могут появиться головные боли, перепады давления и повышенная усталость. Необходимо чутко следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться к врачам.

