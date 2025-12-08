Логотип РИА URA.RU
Сильнейшая магнитная буря накрыла Пермь.

09 декабря 2025 в 02:34
Пик магнитной бури ожидается под утро 9 декабря

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пермь вечером 8 декабря пришла одна из самых мощных магнитных бурь за последние месяцы. Она продлится всего день, однако носит характер «сильная». Таким прогнозом поделились эксперты с платформы Time-in.ru.

Согласно прогнозу, буря пришла в регион вечером 8 декабря. Пик геомагнитных возмущений будет ночью и утром 9 декабря. После этого сила бури пойдет на спад.

Во время магнитных бурь у восприимчивых к погодным изменениям людей могут появиться головные боли, перепады давления и повышенная усталость. Необходимо чутко следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться к врачам.

Фото: скриншот Time-in.ru

