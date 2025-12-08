Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Путин назначил пять новых судей в Челябинской области

09 декабря 2025 в 02:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Новые судьи назначены в Челябинскую область

Новые судьи назначены в Челябинскую область

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении пяти судей в Челябинской области. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить судьями Челябинского областного суда Булавинцева Сергея Игоревича, Волуйских Илью Игоревича. В Челябинской области судьей Октябрьского районного суда Вострякову Елену Николаевну. Судьями Арбитражного суда Челябинской области Бурова Алексея Владимировича, Кислова Андрея Алексеевича», — говорится в тексте президентского указа.

Ранее Путин назначил судьями Челябинского областного суда Елену Заварухину и Екатерину Ментюгову. Судьей Кыштымского городского суда стала Татьяна Елисеева.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал