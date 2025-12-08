Школьница приехала в Екатеринбург из Сибири и пропала

В Екатеринбурге пропала 16-летнюю девочка Лариса Чубревич из города Анжеро-Судженск Кемеровской области. Школьница приехала в город, после чего пропала. Информацию об этом сообщают волонтеры организации «ЛизаАлерт» на своей странице «ВКонтакте»

В день исчезновения на Ларисе была черная куртка с белой меховой опушкой и голубая джинсовая юбка. На ногах — черные сапоги, голову прикрывал голубой платок. Всех, кто видел Ларису Чубревич или знает, где она может находиться, просят сообщить об этом по телефону «8-800-700-54-52» или «112».