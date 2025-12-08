Тюменский ветеран Великой Отечественной войны в 100-летний юбилей получил квартиру. Фото
Ветеран получил квартиру в селе Бизино
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Участник Великой Отечественной войны Николай Лепехин из Тюменской области накануне отметил 100 лет. В этот день юбиляру от правительства региона вручили ключи от новой квартиры в селе Бизино.
Юбиляр получил подарок от правительства региона
«Глава Тобольского муниципального округа Андрей Ходосевич поздравил со 100-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Тобольского района, заслуженного учителя Николая Михайловича Лепехина. От правительства Тюменской области, в знак глубочайшего уважения и признательности, вручили ключи от новой квартиры в селе Бизино», — сообщает мэрия Тобольского района в telegram-канале.
Фронтовик принимал поздравления в кругу семьи. Долгие годы юбиляр посвятил обучению детей в школах. Сам он воспитал нескольких детей и сейчас у него подрастает восемь внуков и один правнук.
