Ветеран получил квартиру в селе Бизино Фото: Размик Закарян © URA.RU

Участник Великой Отечественной войны Николай Лепехин из Тюменской области накануне отметил 100 лет. В этот день юбиляру от правительства региона вручили ключи от новой квартиры в селе Бизино.

Юбиляр получил подарок от правительства региона Фото: telegram-канал Администрации Тобольского района





«Глава Тобольского муниципального округа Андрей Ходосевич поздравил со 100-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Тобольского района, заслуженного учителя Николая Михайловича Лепехина. От правительства Тюменской области, в знак глубочайшего уважения и признательности, вручили ключи от новой квартиры в селе Бизино», — сообщает мэрия Тобольского района в telegram-канале.