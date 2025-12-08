В трех аэропортах Кавказа закрыли небо
09 декабря 2025 в 02:29
В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса введены временные ограничения. Взлет и посадку воздушных судов пока приостановили. Как отмечается, Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
