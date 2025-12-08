Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В трех аэропортах Кавказа закрыли небо

09 декабря 2025 в 02:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость

Срочная новость

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса введены временные ограничения. Взлет и посадку воздушных судов пока приостановили. Как отмечается, Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал