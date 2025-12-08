Логотип РИА URA.RU
Путин назначил в ЯНАО заместителя председателя суда

09 декабря 2025 в 02:40
Путин подписал указ 8 декабря

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Артем Долгов назначен заместителем председателя Ноябрьского городского суда на Ямале. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить на шестилетний срок полномочий в районных судах в Ямало-Ненецком автономном округе заместителем председателя Ноябрьского городского суда Долгова Артема Михайловича», — гласит документ, опубликованный на портале правовой информации. Указ подписан 8 декабря 2025 года.

