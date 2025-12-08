«Торпедо» рассмотрит переход в клуб челябинского хоккеиста Кузнецова

Нижегородская команда «Торпедо» рассмотрит переход в клуб нападающего Евгения Кузнецова, который выступает за «Металлург» из города Магнитогорска Челябинской области. Об этом рассказал генеральный менеджер нижегородского клуба Евгений Забуга.

«Наш клуб „Торпедо“ рассмотрит кандидатуру Евгения Кузнецова, если он будет свободен от контрактных обязательств», — пояснил Забуга в интервью «Матч ТВ». Он уточнил, что челябинский игрок будет рассматриваться наряду с другими претендентами.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснял, что не включает Кузнецова в основной состав из-за нестабильной игры и большого количества ошибок, из-за чего форвард нередко остается в запасе. При этом нападающий, перешедший в магнитогорский клуб 1 октября 2025 года и имеющий контракт до конца сезона набрал семь результативных передач в 12 матчах КХЛ, в том числе в игре против «Торпедо».