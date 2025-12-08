Логотип РИА URA.RU
В Кургане пытались опорочить репутацию педагога колледжа

09 декабря 2025 в 03:24
В Кургане распространяли фейк о педагоге

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Педагога из Курганского технологического колледжа анонимные пользователи соцсети пытались опорочить тем, что распространяли информацию в пабликах о его поведении в рабочем кабинете. Якобы учитель курил вейп на глазах учащихся. В областном департаменте образования эти измышления назвали фейком.

«Данная информация — это фейк. Факты, изложенные в сообщении, никак и ничем не подтверждаются и не соответствуют действительности», — говорится в ответе представителей депобра, опубликованном под постом в группе «Курган топчик 45 новости» во «ВКонтакте».

Ранее Центр управления регионом Курганской области сообщал о серии информационных провокаций в местных пабликах, где распространялись фейковые посты на чувствительные темы, без указания авторства и привязки к региону. Департамент образования уже опровергал похожий фейк о молодой учительнице, чьи «шокирующие» фото использовали для накрутки просмотров, напоминая жителям о необходимости проверять сведения через официальные каналы.

