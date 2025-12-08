В Кургане пытались опорочить репутацию педагога колледжа

В Кургане распространяли фейк о педагоге Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Педагога из Курганского технологического колледжа анонимные пользователи соцсети пытались опорочить тем, что распространяли информацию в пабликах о его поведении в рабочем кабинете. Якобы учитель курил вейп на глазах учащихся. В областном департаменте образования эти измышления назвали фейком.

«Данная информация — это фейк. Факты, изложенные в сообщении, никак и ничем не подтверждаются и не соответствуют действительности», — говорится в ответе представителей депобра, опубликованном под постом в группе «Курган топчик 45 новости» во «ВКонтакте».