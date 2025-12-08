Путин назначил двух председателей судов в Тюменской области
09 декабря 2025 в 03:29
Указ о назначении подписан 8 декабря
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Артем Осипов и Сергей Некрасов назначены председателями районных судов в Тюменской области. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить председателем Калининского районного суда города Тюмени Осипова Артема Викторовича», — гласит документ, опубликованный на портале правовой информации. На должность председателя Ярковского районного суда назначен Сергей Некрасов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Тюменской области произошли кадровые перестановки в судах
Указ подписан 8 декабря 2025 года. Срок полномочий составляет шесть лет.
