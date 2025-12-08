Логотип РИА URA.RU
Общество

Путин назначил двух председателей судов в Тюменской области

09 декабря 2025 в 03:29
Указ о назначении подписан 8 декабря

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Артем Осипов и Сергей Некрасов назначены председателями районных судов в Тюменской области. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить председателем Калининского районного суда города Тюмени Осипова Артема Викторовича», — гласит документ, опубликованный на портале правовой информации. На должность председателя Ярковского районного суда назначен Сергей Некрасов.

Указ подписан 8 декабря 2025 года. Срок полномочий составляет шесть лет.

