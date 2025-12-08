Путин назначил в ХМАО нового судью
09 декабря 2025 в 03:45
Указ о назначении подписан 8 декабря
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Татьяна Воробьева вступила в должность судьи Березовского районного суда в ХМАО. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин назначил нового судью в ХМАО
«Назначить на шестилетний срок полномочий в Ханты-Мансийском автономном округе судьей Березовского районного суда Воробьеву Татьяну Олеговну», — гласит документ, опубликованный на портале правовой информации. Указ подписан 8 декабря 2025 года.
Подписаться
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал