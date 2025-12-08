Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Путин назначил в ХМАО нового судью

09 декабря 2025 в 03:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Указ о назначении подписан 8 декабря

Указ о назначении подписан 8 декабря

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Татьяна Воробьева вступила в должность судьи Березовского районного суда в ХМАО. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить на шестилетний срок полномочий в Ханты-Мансийском автономном округе судьей Березовского районного суда Воробьеву Татьяну Олеговну», — гласит документ, опубликованный на портале правовой информации. Указ подписан 8 декабря 2025 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал