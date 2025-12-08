Минобороны предложило награду за поиск пропавших без вести

Новую награду смогут получить военнослужащие Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министерство обороны РФ предложило учредить награду за поиск без вести пропавших. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте проектов нормативно-правовых актов.

«Медалью „За поиск без вести пропавших и павших“ награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала ВС РФ. Награда вручается за проявленные самоотверженность и инициативу при розыске без вести пропавших и павших военнослужащих в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни», — указано в документе.