Минобороны предложило награду за поиск пропавших без вести

09 декабря 2025 в 04:18
Новую награду смогут получить военнослужащие

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министерство обороны РФ предложило учредить награду за поиск без вести пропавших. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте проектов нормативно-правовых актов.

«Медалью „За поиск без вести пропавших и павших“ награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала ВС РФ. Награда вручается за проявленные самоотверженность и инициативу при розыске без вести пропавших и павших военнослужащих в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни», — указано в документе.

В условиях специальной военной операции награды могут получать как самоотверженные граждане России, так и храбрые военнослужащие, защищающие Родину. Какие существуют награды СВО и за что их вручают — в материала URA.RU.

