Общество

На улицы Нижнего Тагила вышли сотни снегоуборочных машин

09 декабря 2025 в 04:28
В городе есть запасы противогололедных материалов

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прошедшие выходные принесли в Нижний Тагил (Свердловская область) большое количество снега. Для его уборки на улицы вышли сотни единиц спецтехники и рабочих. Про то, как город справлялся с первым зимним испытанием природы рассказал мэр Владислав Пинаев в своем telegram-канале.

«За минувшие сутки на дорогах города было задействовано более 100 единиц спецтехники Тагилдорстроя, УБТ-Сервиса и Капиталстроя. В каждой дорожной организации составлены графики работы, усилены звенья техники, есть запасы противогололедных материалов», — заявил глава города.

Также Пинаев предупредил жителей о приближающихся морозах. В Нижнем Тагиле 9 декабря ожидают похолодание до -30 градусов. 

