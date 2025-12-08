На улицы Нижнего Тагила вышли сотни снегоуборочных машин
В городе есть запасы противогололедных материалов
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прошедшие выходные принесли в Нижний Тагил (Свердловская область) большое количество снега. Для его уборки на улицы вышли сотни единиц спецтехники и рабочих. Про то, как город справлялся с первым зимним испытанием природы рассказал мэр Владислав Пинаев в своем telegram-канале.
«За минувшие сутки на дорогах города было задействовано более 100 единиц спецтехники Тагилдорстроя, УБТ-Сервиса и Капиталстроя. В каждой дорожной организации составлены графики работы, усилены звенья техники, есть запасы противогололедных материалов», — заявил глава города.
Также Пинаев предупредил жителей о приближающихся морозах. В Нижнем Тагиле 9 декабря ожидают похолодание до -30 градусов.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!