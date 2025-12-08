На улицы Нижнего Тагила вышли сотни снегоуборочных машин

Прошедшие выходные принесли в Нижний Тагил (Свердловская область) большое количество снега. Для его уборки на улицы вышли сотни единиц спецтехники и рабочих. Про то, как город справлялся с первым зимним испытанием природы рассказал мэр Владислав Пинаев в своем telegram-канале.