ОСАГО в России подорожает для одной категории водителей с 9 декабря

С 9 декабря 2025 года меняются правила расчета стоимости ОСАГО Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 9 декабря Банк России расширяет тарифный коридор базовых ставок ОСАГО для всех видов транспорта. Это следует из принятых регулятором изменений. Для легковых и прочих транспортных средств пределы базового тарифа сдвигают на 15% вверх и вниз, для мотоциклов — сразу на 40%. Новые значения начнут действовать по всей стране с даты вступления документа в силу.

Расширение коридора позволит точнее учитывать поведение конкретного водителя, а не усредненные показатели по региону. «Это позволит страховщикам точнее учитывать риски и корректировать стоимость полиса индивидуально, а не „размазано“ по региону», — пишет «Российская газета». По данным издания, подорожание полисов в первую очередь затронет тех автовладельцев, кто регулярно становится виновником ДТП и формирует основной объем убытков для компаний.

Одновременно Банк России меняет систему территориальных коэффициентов. Как указывает издание, они снизятся для 20 территорий и вырастут для 28. Особое внимание регулятор уделил регионам с высоким уровнем страхового мошенничества — Дагестану и Чечне, где коэффициент увеличат вдвое. В каждом субъекте показатель теперь будут рассчитывать не по региону в целом, а по отдельным районам и городам. Для краевого центра, небольшого города и станицы внутри одного субъекта могут действовать разные значения.

Продолжение после рекламы

По информации газеты, страховщики рассчитывают, что новые параметры позволят жестче тарифицировать водителей с частыми авариями. Для них стоимость полиса может ощутимо вырасти за счет совокупности индивидуальной истории ДТП и территориального коэффициента. При этом сам по себе рост верхней границы базового тарифа не означает автоматического удорожания для всех владельцев машин.

Добросовестным автовладельцам, которые годами ездят без аварий, нововведения, наоборот, могут снизить расходы. Расширение коридора вниз дает компаниям возможность опускать цену для клиентов с «чистой» историей, отмечает издание. По оценке страховщиков, новая настройка тарифов должна четче отделить аккуратных водителей от тех, кто систематически создает убытки, и сделать рынок ОСАГО более адресным по отношению к рискам.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что решение ЦБ позволит более адресно учитывать особенности использования автомобилей. По его словам, корректировка базовых ставок и коэффициентов даст возможность точнее оценивать автовладельцев, в том числе с учетом региона эксплуатации машины и истории страховых случаев.

При проведении ремонта по ОСАГО в расчет берется усредненная стоимость комплектующих, а не их реальная рыночная цена, вследствие чего приобретение оригинальных деталей в таких условиях фактически становится невозможным, сообщил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко, передает «Национальная служба новостей».